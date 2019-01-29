Центр Хабаровска залило холодной водой из-за прорыва водовода

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Большой участок Уссурийского бульвара в центре Хабаровска оказался затоплен холодной водой во вторник вечером из-за аварии на сетях, сообщили агентству "Интерфакс" в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

"Крупный прорыв водовода в районе улицы Лермонтова, 51. Работают аварийные бригады", - сказал представитель ЕДДС. Об отключениях воды в жилых жомах в связи с аварией пока не сообщается.

По информации городской ГИБДД, участок дороги, где ведутся аварийные работы, в настоящее время перекрыт для движения.

В соцсетях жители города сообщают, что вода заполонила проезжую часть на Уссурийском бульваре от спортивно-зрелищного комплекса "Платинум-Арена" до улицы Шеронова.

В Хабаровске во вторник температура воздуха опустилась до минус 14 градусов, ночью прогнозируется до минус 16.