Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Тридцать российских детей, которые были отбиты у боевиков и находились в Ираке, будут доставлены в РФ 30 декабря, сообщил в совсем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"30-го декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с тридцатью мальчиками и девочками на борту", - отметил Кадыров. Он уточнил, что в РФ будут доставлены три ребёнка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 - из Дагестана.

По словам Кадырова, возвращение детей в Россию - "это результат титанической работы, проделанной в течение целого года".

Он отметил, что "работа по освобождению детей (которых на Ближний Восток привезли мужчины, примкнувшие к террористам - ИФ) не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось".