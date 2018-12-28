Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии за получение взятки.

"Судьей кассационной инстанции вынесено определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Пресненский суд 1 февраля 2018 года приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.

Наказание Никите Белых отбывает в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, где работает в библиотеке.