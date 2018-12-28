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Налог на безопасность в Турции не коснется большинства российских туристов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Налог на безопасность в Турции не будут взимать в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула и Измира, а значит подавляющего большинства российских туристов он не коснется, сообщили порталу "Интерфакс" в пятницу в Ассоциации туроператоров России России (АТОР).

"Российские туристы, прилетающие на популярные курорты Турции, не попадут под действие налогового сбора, поскольку он не будет взиматься в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула, Измира и Анкары. Если турецкие власти больше ничего не придумают, российским туристам, которые отправятся на курорты Турции в 2019 году, платить налог на безопасность вообще не придется", - рассказали в АТОР.

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Пассажиры аэропортов городов Адана, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Хатай и Эрзурум будут платить налог в размере 1,5 евро.

Сбор в размере 1 евро будет установлен в аэропортах Агры, Адыйаман, Амасья Мерзифон, Балыкесир Коджа Сейит, Батман Бингел, Бурса Йенишехир, Чанаккале, Денизли Чардак, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Ыгдыр, Ыспарта, Кахраманмараш, Кападокья, Карс, Кастамону, Коджаэли, Конья, Малатья, Мардит, Муш, Орду Гиресун, Самсун Чаршамба, Сиир, Синоп, Сивас, Шанлыурфа ГАП, Текирдаг Чорлу, Токат, Ушак и Ван.

Как уточнили в АТОР, российские туроператоры и авиаперевозчики пока не получали от турецких властей никаких документов, разъясняющих администрирование нового налога.

В четверг сообщалось, что в аэропортах Турции с 1 января 2019 года вводится новый налог на безопасность с прилетающих туристов. Первоначально его планировали установить в размере 3 евро, но после обращения ассоциации турецких турагентств в министерство культуры и туризма Турции сократили до 1,5.

По данным министерства культуры и туризма Турции, с января по ноябрь 2018 года Турцию посетили более 5,8 млн российских путешественников, это на 26,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Теги: Турция

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