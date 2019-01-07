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В Японии введен налог на выезд из страны

Им облагаются как граждане, так и туристы

В Японии введен налог на выезд из страны
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Япония ввела налог в размере 1000 иен (627 рублей) для каждого человека, покидающего страну самолетом или кораблем. Как сообщает Nikkei Asian Review, это первый новый налог в стране за 27 лет.

Налог привяжут к стоимости билетов на самолет и корабль. Пошлиной будут облагаться и граждане, и иностранцы.

От налога освободят всех, кто останавливается в Японии менее чем на сутки, детей в возрасте до двух лет. Послы иностранных государств и государственные гости также не будут платить пошлину.

Правительство ожидает, что нововведение принесет около 50 млрд иен (более 30 млрд рублей) в бюджет. Средства планируют использовать для установки ворот с распознаванием лиц в аэропортах, ускоряющих иммиграционные процедуры, расширения услуг на иностранных языках на туристических объектах и повышения доступности безналичных вариантов оплаты.

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Теги: Япония

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