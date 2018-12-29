В два населенных пункта Подмосковья пока не вернули тепло после аварии на газопроводе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Одиннадцать из тринадцати населенных пунктов, газоснабжение которых было нарушено в результате аварии в Серпухове, подключены к резервной схеме и получают тепло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"Котельные одиннадцати населенных пунктов подключены по резервной схеме, что обеспечивает жилые дома и социальные объекты теплом. Однако ещё два пункта остаются без тепла, так как отсутствует такая возможность - старые котельные. Вопрос с ними решится в ближайшее время. Это небольшие населённые пункты", - сообщил собеседник агентства.

Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Серпуховском районе.

По уточненной информации Минэнерго, прекращено газоснабжение 13 410 абонентов (запитаны от ГРС "Протвино", сети газораспределения и газопотребления обслуживаются АО "Газпром газораспределение Калуга" и АО "Мособлгаз").