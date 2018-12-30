Началась подача газа потребителям после ремонта по газопроводу Серпухов-Ленинград

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Началась подача газа потребителям, прерывавшаяся в субботу из-за прорыва газопровода Серпухов-Ленинград в Московской области, сообщило региональное ГУ МЧС.

"По состоянию на 01:50 по Москве система заполнена на 100%; идет подача газа потребителям; котельные выходят на рабочий режим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером предыдущего дня, были завершены сварные работы и проводились тесты сварных швов.

Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в Серпуховском районе Московской области на 12 км газопровода "Серпухов - Ленинград". Сокращена подача газа для части потребителей, получающих газ через газораспределительную станцию "Протвино". Ограничены поставки газа потребителям Серпуховского района Московской области, Тарусского и Жуковского районов Калужской области.