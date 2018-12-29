Экс-чиновник Минобороны предстанет перед судом по делу о взятке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении экс-главы центрального управления имущественных отношений Минобороны России направлено в суд, сообщила Главная военная прокуратура (ГВП).

"В Московской городской военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" министерства обороны РФ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Вместе с экс-чиновником по обвинению в посредничестве во взяточничестве перед судом предстанет жительница Москвы.

По версии следствия, в период 2017-2018 г.г. начальник управления требовал от представителя ООО "Городское Строительство и Хозяйство" передать ему через посредника 15,1 млн рублей за заключение договора мены объектов недвижимости, принадлежащих этой фирме и Минобороны России.

"26 октября 2017 года деньги были размещены в индивидуальном сейфе одной из финансово-кредитных организаций Москвы. Однако получить их злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в ГВП.

Уголовное дело направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.