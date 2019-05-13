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Башкирскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку чиновнику Минобороны

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Предприятие, обслуживающее военную авиатехнику в Башкирии, оштрафовано на 20 млн рублей за взятку в 2 млн рублей чиновнику Минобороны, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП) в понедельник.

"Установлено, что по указанию руководства АО "Авиационно-сервисный центр" Авиационное оборудование" начальнику аккредитованного на предприятии военного представительства Минобороны РФ было передано около 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "взятка предназначалась за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым офицером должностным положением".

В прокуратуре подчеркнули, что сам чиновник-взяточник ранее уже был признан виновным и осужден.

Минобороны Башкирия

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