Спецслужбы Египта ликвидировали 40 террористов, готовивших атаки на Рождество

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Службы безопасности Египта в ходе рейдов в ночь на субботу уничтожили 40 террористов, планировавших серию нападений во время рождественских праздников. Об этом сообщает египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на заявление МВД.

"В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак - против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов", - отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 - в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Накануне близ Каира в городе Эль-Гиза в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, был подорван туристический автобус. Погибли четыре человека - три вьетнамских туриста и египетский гид. Еще 11 человек получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.