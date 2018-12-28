В результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В результате подрыва в Египте туристического автобуса, по уточненным данным, погибли двое граждан Вьетнама, еще 12 человек пострадали.

"Согласно уточненным данным МВД Египта, находившиеся в автобусе туристы - граждане Вьетнама. Двое из них погибли, 10 получили ранения. Пострадали также два гражданина Египта - водитель и представитель турфирмы", - сообщило посольство РФ в Египте в твиттере.

Согласно уточнённым данным МВД Египта, находившиеся в автобусе туристы - граждане Вьетнама. Двое из них погибли, 10 получили ранения. Пострадали также 2 гражданина Египта - водитель и представитель турфирмы. — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) December 28, 2018

Как сообщалось, туристический автобус взлетел на воздух в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Это произошло близ Каира в городе Эль-Гиза, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.