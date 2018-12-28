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В Каире взорвался туристический автобус

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Каире в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, взлетел на воздух туристический автобус, минимум два человека погибли. Об этом сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно информации западных СМИ, погибшие - граждане Вьетнама.

Более десятка человек получили ранения.

Посольство РФ в Египте сообщило об отсутствии россиян в числе жертв и пострадавших в результате подрыва туристического автобуса. "По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет", - сообщается в твиттере посольства РФ в Египте. Отмечается, что посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.

По некоторым данным, автобус перевозил туристов восточноазиатских стран.

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Теги: Египет
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