СК проверит сообщения об убийстве чиновниками спящего медведя в Пермском крае

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Пермскому краю проводят доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников на территории Кочевского района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Проводится доследственная проверка по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Пермского края. Все обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, чиновники охотились на медведя и рысь.

Как сообщают местные СМИ, охотниками являются глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый - бывший топ-менеджер энергетической компании. Сообщалось, что они расстреляли спящего в берлоге медведя.

В сообщениях региональных журналистов размещен ряд фотографий, на которых изображены глава Юксеевского сельского поселения с добычей - рысью и медведем, а также Николай Илюшин, занимавший ранее должности в пермском филиале ОАО "МРСК Урала", - с медведем.

В конце декабря 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в котором подозревается губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По данным прокурорской проверки, 5 января 2017 года "в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных".

Проверка была инициирована после сообщений в СМИ о том, что Левченко участвовал в охоте на медведя, находившегося в спячке. Видеоролик с кадрами убийства медведя появился в интернете в сентябре 2018 года.