В России Российские дети в приемных семьях

В Минпросвещения предложили запретить усыновлять более одного ребенка в год

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило поправки в Семейный кодекс, касающиеся усыновления детей, с положениями документа ознакомился "Интерфакс".

Законопроект разрабатывался межведомственной рабочей группой с участием приемных семей, усыновителей, общественных организаций, экспертов и парламентариев, в ближайшее время он будет направлен на общественное обсуждение, подтвердили агентству в пресс-службе Минпросвещения.

Документ вводит несколько новаций, среди них - требования к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, обязательное социально-психологическое обследование семьи перед усыновлением или опекой, а также введение ограничения на количество усыновленных детей - не более одного ребенка в год (с рядом исключений).

Новации "Интерфаксу" прокомментировала один из членов межведомственной рабочей группы, готовившей документ, профессор кафедры психологической антропологии Московского городского психолого-педагогического университета Галина Семья.

По ее словам, требование к минимальной площади жилья не будет распространяться на родственников ребенка, а также на жителей коренных и малочисленных народов Крайнего Севера, которые ведут кочевой образ жизни.

Обязательное социально-психологическое обследование, отметила Семья, планируется проводить в целях защиты прав и законных интересов ребенка. Оно будет анонимным - о результатах будут знать только органы опеки и сами будущие родители. Обследование должно показать, какова мотивация семьи взять к себе ребенка, выявить возможные ограничения для усыновления, оценить опыт воспитания будущих родителей и т.п.

"С результатами социально-психологического обследования обязательно знакомят граждан. Мероприятие проводится бесплатно, сохраняется семейная и личная тайна", - подчеркнула Семья.

Кроме того, планируется уточнить требования к подготовке кандидатов в усыновители перед передачей им ребенка и сделать такую подготовку обязательной для близких родственников несовершеннолетнего.

Третья новация предполагает, что между усыновлениями детей должен пройти минимум один год - такой промежуток нужен для адаптации ребенка в новой семье. Тем не менее, это ограничение не будет распространяться на усыновление братьев и сестер, а также на детей, которые ранее жили вместе. Их по-прежнему можно будет усыновлять одновременно.

Семья вместе с тем уточнила, что из документа исчезла норма об ограничении общего числа детей, которых может принять одна семья, тремя. Ранее в этом году сообщалось, что такая норма обсуждается в Минпросвещения, инициатива критиковалась некоторыми экспертами.

Семья заявила, что является сторонником такого ограничения и жалеет, что норма не сохранилась в итоговой версии законопроекта. По ее словам, в федеральном списке детей, оставшихся без попечения родителей, много сирот с особенностями здоровья и инвалидов, которые требуют много внимания и сил от приемных родителей - чего трудно добиться в семье, где уже много несовершеннолетних на попечении.

"Исследования показывают, что когда в семье много детей, то структура функций семьи меняется, и на первый план выходит воспитательная функция. А чем тогда такая семья отличается от малокомплектного детского дома?" - сказала Семья.

Она подчеркнула, что "у нас очень много хороших приемных родителей, которые воспитывают по 8-10 детей", но, по ее словам, в таких случаях нужно создавать профессиональную замещающую семью и платить таким родителям зарплату. Вместе с тем, признала собеседник агентства, уже была попытка создать законопроект о замещающих приемных семьях, но он не нашел поддержки у Минтруда.

Еще одна новация в поправках в Семейный кодекс позволит усыновителям восстанавливаться в правах на ребенка. Ранее такой процедуры не было предусмотрено в законодательстве, теперь такой механизм появляется. Однако "вернуть ребенка" можно будет только в том случае, если отказ не был связан с тем, что сами усыновители по своим причинам решили отказаться от приемного сына или дочки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минпросвещения РФ
В России
Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоНационалист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство
По версии следствия, лидер движения "Реструкт" нападал на граждан под предлогом социально-значимых проектовПодробнее
 Российские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущемРоссийские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущем
Итоги года в стивидорном бизнесеПодробнее
 Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Москва может отменить ограничения, если в свою очередь Киев отменит введенные ранее запреты в отношении российских товаровПодробнее
 Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В охоте подозревают губернатора области Сергея ЛевченкоПодробнее
В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
По данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тоннПодробнее
 Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым
В результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человекаПодробнее
 Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье
По данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентовПодробнее
 Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
В январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещениеПодробнее
 Усманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифыУсманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифы
Маржа в отрасли не такая уж "сладкая", посетовал основной бенефициар "Мегафона"Подробнее
 Против и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденныхПротив и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных
Ранее начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных были отстранены от исполнения обязанностейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияВ РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ РоссииБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

В Минпросвещения предложили запретить усыновлять более одного ребенка в год

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины

Закон в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море Подробнее

В Воронеже арестовали адвоката, потребовавшего от клиента взятку в полмиллиона рублей

Глава РФПИ сообщил о планах создания фармхолдинга

Сломавшийся электровоз перекрыл федеральную трассу в Псковской области

Московский СК начал проверку сообщений о травмировании подростков во время квеста

Российское эмбарго наиболее заметно ударит по украинским винным производителям

Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство

Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоПо версии следствия, лидер движения "Реструкт" нападал на граждан под предлогом социально-значимых проектов Подробнее

Невозвратные ж/д билеты в купе дальних поездов начнут продавать с 20 января

В Москве задержан подозреваемый в убийстве владельца нефтесервисной компании "Мастер-нефть"

Число жертв ДТП с участием автобуса в ХМАО выросло до шести человек

Членов иудаистской секты арестовали за похищение детей в Нью-Йорке

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРС

Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРСИтоги года на рынке российских еврооблигаций Подробнее

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса в ХМАО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');