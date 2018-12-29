В Минпросвещения предложили запретить усыновлять более одного ребенка в год

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило поправки в Семейный кодекс, касающиеся усыновления детей, с положениями документа ознакомился "Интерфакс".

Законопроект разрабатывался межведомственной рабочей группой с участием приемных семей, усыновителей, общественных организаций, экспертов и парламентариев, в ближайшее время он будет направлен на общественное обсуждение, подтвердили агентству в пресс-службе Минпросвещения.

Документ вводит несколько новаций, среди них - требования к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, обязательное социально-психологическое обследование семьи перед усыновлением или опекой, а также введение ограничения на количество усыновленных детей - не более одного ребенка в год (с рядом исключений).

Новации "Интерфаксу" прокомментировала один из членов межведомственной рабочей группы, готовившей документ, профессор кафедры психологической антропологии Московского городского психолого-педагогического университета Галина Семья.

По ее словам, требование к минимальной площади жилья не будет распространяться на родственников ребенка, а также на жителей коренных и малочисленных народов Крайнего Севера, которые ведут кочевой образ жизни.

Обязательное социально-психологическое обследование, отметила Семья, планируется проводить в целях защиты прав и законных интересов ребенка. Оно будет анонимным - о результатах будут знать только органы опеки и сами будущие родители. Обследование должно показать, какова мотивация семьи взять к себе ребенка, выявить возможные ограничения для усыновления, оценить опыт воспитания будущих родителей и т.п.

"С результатами социально-психологического обследования обязательно знакомят граждан. Мероприятие проводится бесплатно, сохраняется семейная и личная тайна", - подчеркнула Семья.

Кроме того, планируется уточнить требования к подготовке кандидатов в усыновители перед передачей им ребенка и сделать такую подготовку обязательной для близких родственников несовершеннолетнего.

Третья новация предполагает, что между усыновлениями детей должен пройти минимум один год - такой промежуток нужен для адаптации ребенка в новой семье. Тем не менее, это ограничение не будет распространяться на усыновление братьев и сестер, а также на детей, которые ранее жили вместе. Их по-прежнему можно будет усыновлять одновременно.

Семья вместе с тем уточнила, что из документа исчезла норма об ограничении общего числа детей, которых может принять одна семья, тремя. Ранее в этом году сообщалось, что такая норма обсуждается в Минпросвещения, инициатива критиковалась некоторыми экспертами.

Семья заявила, что является сторонником такого ограничения и жалеет, что норма не сохранилась в итоговой версии законопроекта. По ее словам, в федеральном списке детей, оставшихся без попечения родителей, много сирот с особенностями здоровья и инвалидов, которые требуют много внимания и сил от приемных родителей - чего трудно добиться в семье, где уже много несовершеннолетних на попечении.

"Исследования показывают, что когда в семье много детей, то структура функций семьи меняется, и на первый план выходит воспитательная функция. А чем тогда такая семья отличается от малокомплектного детского дома?" - сказала Семья.

Она подчеркнула, что "у нас очень много хороших приемных родителей, которые воспитывают по 8-10 детей", но, по ее словам, в таких случаях нужно создавать профессиональную замещающую семью и платить таким родителям зарплату. Вместе с тем, признала собеседник агентства, уже была попытка создать законопроект о замещающих приемных семьях, но он не нашел поддержки у Минтруда.

Еще одна новация в поправках в Семейный кодекс позволит усыновителям восстанавливаться в правах на ребенка. Ранее такой процедуры не было предусмотрено в законодательстве, теперь такой механизм появляется. Однако "вернуть ребенка" можно будет только в том случае, если отказ не был связан с тем, что сами усыновители по своим причинам решили отказаться от приемного сына или дочки.