Прокуратура назвала неблагоприятную погоду причиной крушения вертолета в Бурятии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после крушения вертолета вблизи Улан-Удэ (Бурятия), в результате которого погибли четыре человека, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка - Сосновоозерск, вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение. На борту вертолета находились четыре человека, которые погибли", - сказали в пресс-центре.

Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщалось, утром в воскресенье в предместье Улан-Удэ потерпел крушение вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

По данным местных СМИ, на борту находился бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People's Park. По тем же данным, вертолет также принадлежал ему.

"Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.