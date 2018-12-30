В России

СКР сообщил о четырех погибших при крушении вертолета в Бурятии

Есть обновление от 09:48

По данным местных СМИ, на борту находился владелец крупнейшего местного торгового центра, вертолет также принадлежал ему

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате крушения вертолета в Бурятии погибли четыре человека погибли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.

"По предварительным данным в результате авиационной катастрофы, находившиеся на борту воздушного судна четыре человека погибли", - сказали в пресс-центре.

По данным собеседника агентства, по факту крушения вертолета в Верхней Березовке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

В пресс-центре уточнили, что личность погибших в настоящее время устанавливаются.

Между тем, по данным местных СМИ, на борту находился известный бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People's Park. Известно, что вертолет также принадлежал ему.

"Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось, утром в предместье Улан-Удэ потерпел крушение вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.

На месте происшествия работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее о крушении сообщил источник. По его информации, во время посадки на площадке "Березовка" в пригороде Улан-Удэ экипажу не удалось удержать машину, и вертолет рухнул на землю". На борту находились четыре человека. Выжить никому не удалось.

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Теги: Бурятия

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