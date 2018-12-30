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Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом

Туристы в это время чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщили в пресс-службе страховой компании ERV

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе страховой компании ERV.

"В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами - особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки", - рассказали в ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. "Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%", - отметили в ERV.

Также в компании назвали самые привлекательные новогодние направления для российских туристов.

"По числу проданных полисов страхования выезжающих за рубеж лидируют Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Доминикана, Куба, Мексика). Замыкают топ-5 горнолыжные курорты и рождественские ярмарки Европы (Австрия, Франция, Андорра)", - сообщили в пресс-службе страховщика.

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Теги: туризм

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