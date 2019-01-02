Южные курорты Таиланда на днях накроет тропический шторм

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - На туристические районы юга Таиланда, включая Пхукет, Краби и Самуи, надвигается тропический шторм "Пабук", сообщает метеорологический департамент страны.

По данным ведомства, 3-4 января проливные дожди с сильным ветром прогнозируются в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун. 4-5 января аналогичные погодные условия ожидаются в провинциях Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

В сообщении департамента также говорится, что капитаны морских судов в период с 3 по 5 января должны внимательно следить за сообщениями метеорологов. Маломерные суда должны оставаться на берегу. Также рекомендовано всем капитанам проверить состояние своих лодок и убедиться в наличии на борту спасательного снаряжения.

"Высота волн в Андаманском море в отдельные моменты может достигать 2-3 м, в Сиамском заливе - 3-5 м", - говорится в сообщении.

Тропический шторм "Пабук" сформировался в атмосфере над Южно-Китайским морем.