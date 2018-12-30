В МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ не исключают, что появление в открытом доступе списка аккредитованных в России журналистов "Би-Би-Си" может быть связано с недавним взломом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне, говорится в интервью Департамента информации и печати (ДИП) МИД телерадиокорпорации "Би-Би-Си".

"Не далее как 17 декабря был осуществлен взлом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне, о чем российская сторона незамедлительно объявила (в том числе и в ходе брифинга официального представителя МИД России 26 декабря)",- отмечают в ведомстве.

"Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России, учитывая, что российские посольства занимаются мониторингом публикаций собкоров страны пребывания в России, выдают журналистские визы и так далее",- подчеркнули в МИД РФ.

Вместе с тем в ведовстве подчеркнули, что корпункт "Би-Би-Си" в России с жалобами по этому вопросу в ДИП МИД России не обращался.

Как сообщалось, 23 декабря издание "Таймс" опубликовало список сотрудников Sputnik в Эдинбурге. После этого 25 декабря на нескольких сайтах, pikabu.ru, segodnya.ru и сообществе "ВКонтакте" под названием "За Матушку - Россию", появилась информация о 44 сотрудниках русской службы "Би-би-си".