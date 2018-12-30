Что произошло за день: воскресенье, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следственный комитет России сообщил о четырех погибших при крушении вертолета в Бурятии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц). По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось и было потушено пожарными. Причиной его крушения прокуратура назвала неблагоприятную погоду.

- В МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов "Би-Би-Си" в России. В ведомстве не исключают, что появление в открытом доступе списка аккредитованных в России журналистов "Би-Би-Си" может быть связано с недавним взломом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры, если в Европе разместят запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты США. Он сказал, что Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение ДРСМД.

- В аэропорту Самары застряли 240 пассажиров рейсов "Ижавиа" в Сочи и Симферополь. Выяснилось, что причиной длительной (11 часов) задержки рейсов стало опоздание с платежами за топливо. "Задержка связана с тем, что у нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели", - сказал гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников. Вскоре пассажиры в Сочи и Симферополь вылетели.

- Из подмосковного ТЦ "Мега Химки" эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. После анонимного звонка о минировании из торгового центра "МЕГА Химки" было эвакуировано более 5 тыс. человек. Угроза оказалась ложной: бомбы не нашли.

- Российские лыжники триумфально выступили в гонках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в Италии. Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем, Анастасия Седова стала третьей. В мужской гонке на 15 км свободным стилем победу одержал Сергей Устюгов, а Александр Большунов показал третий результат.