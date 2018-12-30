В Самаре анонсировали скорый вылет застрявших в аэропорту пассажиров "Ижавиа"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Задержанные утром в воскресенье в самарском аэропорту "Курумоч" рейсы "Ижавиа" в Сочи и Симферополь готовятся к вылету, сообщил "Интерфаксу" сотрудник аэропорта.

"Наши службы сейчас готовят их к вылету", - сказал собеседник агентства. Причины задержки рейсов он не пояснил.

По данным онлайн-табло аэропорта, на рейс "Ижавиа" в Сочи закончена посадка пассажиров, на рейс в Симферополь закончена регистрация.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что рейсы авиакомпании "Ижавиа" в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту "Курумоч" более чем на восемь часов, вылета ждут около 240 пассажиров,.

"Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь - на 7:25", - сказала И.Тюрина.

Как сообщалось, проблемы с рейсами авиакомпании "Ижавиа" появились в конце ноября при реализации полетов по новой узловой схеме на 13 городов России. "Полеты по узловой схеме - новый для Ижевска прорывной проект. Он обнажил ранее неизвестные проблемы, которые привели к сбоям в регистрации рейсов и последовавшими за ними задержками", - поясняла компания. Позже перевозчик уточнил, что уже выработаны меры для предотвращения задержек в будущем.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. "Ижавиа" также владеет аэропортом Ижевска.