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Причиной задержки рейсов "Ижавиа" стало опоздание с платежами за топливо

Есть обновление от 18:44

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вылеты рейсов "Ижавиа" из Самары в Сочи и Симферополь были задержаны из-за не прошедших вовремя платежей за топливо, сообщил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Александр Синельников в воскресенье.

"Задержка связана с тем, что у нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели", - сказал Синельников.

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Он отметил, что в настоящее время вопрос решен с помощью гарантийных писем от другого банка.

"Заправка в Самаре обеспечена, пассажиры вылетают", - добавил Синельников.

Он отметил, что эта ситуация вызывает задержку рейсов и в обратном направлении.

Гендиректор "Ижавиа" добавил, что сотрудники авиакомпании работают над решением этого вопроса, чтобы к завтрашнему дню проблема была устранена.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что рейсы авиакомпании "Ижавиа" в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту "Курумоч" более чем на восемь часов, вылета ждут около 240 пассажиров.

"Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь - на 7:25", - сказала И.Тюрина.

Как сообщалось, проблемы с рейсами авиакомпании "Ижавиа" появились в конце ноября при реализации полетов по новой узловой схеме на 13 городов России. "Полеты по узловой схеме - новый для Ижевска прорывной проект. Он обнажил ранее неизвестные проблемы, которые привели к сбоям в регистрации рейсов и последовавшими за ними задержками", - поясняла компания. Позже перевозчик уточнил, что уже выработаны меры для предотвращения задержек в будущем.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. "Ижавиа" также владеет аэропортом Ижевска.

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Теги: Самара, Ижавиа

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