Бомбы в ТЦ "Мега Химки" не нашли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Угроза взрыва в торговом центре "МЕГА Химки" в Московской области оказалась ложной, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"После проверки помещений опасных предметов не обнаружено. Угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранительные органы устанавливают личность звонившего.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра "МЕГА Химки" было эвакуировано более 5 тыс. человек.