Первая очередь трассы "Таврида" в Крыму открылась для автомобилей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Движение по двум полосам строящейся в Крыму федеральной трассы "Таврида" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи на востоке - открылось поэтапно в течение последних трех дней уходящего года, сообщила компания-подрядчик.

31 декабря для легковых и грузовых автомобилей открыли более 70 км дороги от Батального от Керчи. Ранее, 30 декабря - запущено движение по отрезку шоссе от Белогорска до Батального, 29 декабря - по 27,5 км от Белогорска до Симферополя.

"Движение транспорта пущено по графику без каких-либо происшествий, в стандартном режиме сегодня на участке от Керчи до Батального. Таким образом, первая очередь "Тавриды" запущена в полном объеме в двухполосном исполнении", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

На первой очереди шоссе действует ограничение скорости до 60 км/час. После завершения строительства и ввода 250,7 км дороги от Керчи до Севастополя в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения составит 90 км/час.

Общая готовность трассы "Таврида" составляет сейчас 51%.

Как сообщалось, магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года. АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и построить восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Правительство РФ во второй половине декабря распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.