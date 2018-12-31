Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Глава государства по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провел оперативное совещание. "Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС", - сказал Путин. Он подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 35 человек.