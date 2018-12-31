После ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба еще 35 человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России сообщает, что остается неизвестной судьба 35 человек, которые могли находиться в обрушившейся части дома в Магнитогорске.

"На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент установлена судьба 52 человек. Из них четверо погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения, 28 человек вышли на связь и сообщили, что в момент трагедии не находились дома, пять человек госпитализированы, восемь получили амбулаторную помощь. Судьба 35 человек до настоящего времени неизвестна", - сказал в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) представитель управления информации МЧС России Тимур Хикматов.

В МЧС сообщили, что на месте обрушения дома работают кинологи с собаками из Екатеринбурга. В ближайшее время к этой работе подключатся специалисты, прибывшие из Москвы. Там также отметили, что существует угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась.

По словам Хикматов, для определения устойчивости здания в ближайшее время будет использован специальный комплекс "Струна", который доставлен из Москвы.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа обрушился один подъезд газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Сообщалось, что семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Причиной происшествия предварительно называют взрыв бытового газа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.