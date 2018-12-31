Путин выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Магнитогорске и пообещал помощь пострадавшим

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв обрушения подъезда в Магнитогорске и пообещал всю необходимую помощь пострадавшим в результате этой трагедии.

"Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все, чтобы им помочь и поддержать", - сказал он на совещании в оперативном штабе на месте происшествия.

"Сегодня в преддверие Нового года страна отмечает приход следующего, 2019 года. На Дальнем востоке этот праздник уже начали отмечать. Жизнь идет своим чередом", - продолжил глава государства.

"Между тем, хочу обратиться к нашим гражданам. (...) Несмотря на праздник сегодня, не лишним будет, а нужно, вспомнить и погибших, и пострадавших, отметить про себя в душе потому, что это (сострадание - ИФ) как раз в характере нашего народа", - добавил Путин. Кадры совещания показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Глава государства по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провел оперативное совещание. Он потребовал не экономить на расселении жителей дома. "Если есть малейшее сомнение, должно быть расселение", - подчеркнул глава государства.

В совещании также приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона.