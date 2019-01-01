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Вагоны с углем сошли на перегоне в Свердловской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сход 16 вагонов с углем произошел на перегоне участка Каменск-Уральский - Арамиль Свердловской железной дороги (СВЖД) утром во вторник, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"1 января в 4:40 (по местному времени) произошел сход 16 вагонов грузового поезда на перегоне Храмцовская-Марамзино электрофицированного участка Каменск-Уральский - Арамиль Свердловской железной дороги. Груз - уголь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Аварийно-восстановительные работы ведут специалисты СВЖД, также работает оперативная группа МЧС.

По информации СВЖД движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский - Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович (возможны незначительные задержки в пути).

Электропоезда № 6617 Каменск-Уральский - Екатеринбург и скоростной электропоезд "Ласточка" №7083 также направлены через станцию Богданович.

Электропоезда №№ 6601, 6603 Каменск-Уральский - Екатеринбург и №№ 6602, 6604 Екатеринбург - Каменск-Уральский будут следовать до станций Перебор и Марамзино, далее пассажиров доставят к месту назначения автобусами.

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Теги: Свердловская железная дорога, Каменск-Уральский, Арамиль
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