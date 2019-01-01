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В Свердловской области частично восстановили движение на перегоне после схода вагонов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Движение на перегоне Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги, нарушенное утром во вторник после схода вагонов с углем, открыто по одному пути, сообщает пресс-служба СВЖД.

"Движение поездов на перегоне Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги в 8:22 по Москве открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. Пассажирские и пригородные поезда пропускаются по расписанию", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР отмечает, что по факту схода с рельсов нескольких грузовых вагонов проводится доследственная проверка.

В РоссииВагоны с углем сошли на перегоне в Свердловской областиЧитать подробнее

"По предварительным данным повреждено около 300 метров железнодорожного полотна. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики, - уточняет пресс-служба. - Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Ранее сообщалось, что на перегоне Храмцовская - Марамзино двухпутного электрифицированного участка Каменск-Уральский - Арамиль сошли 16 вагонов с углем, пострадавших и экологической угрозы нет. Пассажирские поезда и электрически направлялись в обход поврежденного участка через станцию Богданович.

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Теги: Свердловская железная дорога, Каменск-Уральский, Арамиль

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