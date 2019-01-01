Пожар произошел на ТЭЦ Новолипецкого металлургического комплекса, никто не пострадал

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Турбогенератор ТГ-3 мощностью 12 МВт был отключен во вторник на ТЭЦ ПАО "Новолипецкий металлургический комплекс" (НЛМК) из-за пожара, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

В 20:18 мск произошло возгорание масла на подшипнике из-за попадание масла на паропровод. Персонал после отключения генератора своими силами потушил возгорание к 20:30.

Последствий для потребителей не было, никто из людей в результате возгорания не пострадал.

ТЭЦ ПАО "НЛМК" (332 МВт, 440 Гкал/час) - производственное подразделение ПАО "НЛМК". Введена в эксплуатацию в 1934 году. Расположена на Липецкой площадке Новолипецкого металлургического комбината