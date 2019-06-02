МЧС ликвидировали пожар на красноярской ТЭЦ спустя шесть часов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возгорание оборудования на красноярской ТЭЦ №1 произошло в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В 01:39 местного времени 2 июня (21:00 1 июня по Москве) в Ленинском районе Красноярска произошло загорание ленточного конвейера в теплоэлектроцентрали №1", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 130 кв. метров, огонь распространился на два этажа. В тушении от МЧС принимали участие 62 человека, было задействовано 19 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В МЧС подчеркивают, что происшествие на жизнеобеспечение населения не повлияло.

В 07:44 (03:44 по московскому времени) пожар был ликвидирован.