Поиск

МЧС ликвидировали пожар на красноярской ТЭЦ спустя шесть часов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возгорание оборудования на красноярской ТЭЦ №1 произошло в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В 01:39 местного времени 2 июня (21:00 1 июня по Москве) в Ленинском районе Красноярска произошло загорание ленточного конвейера в теплоэлектроцентрали №1", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 130 кв. метров, огонь распространился на два этажа. В тушении от МЧС принимали участие 62 человека, было задействовано 19 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В МЧС подчеркивают, что происшествие на жизнеобеспечение населения не повлияло.

В 07:44 (03:44 по московскому времени) пожар был ликвидирован.

Красноярск

Новости

Виктория Скрипаль опубликовала начало книги, посвященной событиям в Солсбери

Виктория Скрипаль опубликовала начало книги, посвященной событиям в Солсбери

На Камчатке обнаружили тело золотодобытчика с ранами от медведя

Более ста образовательных учреждений пострадали при взрыве в Дзержинске

Более ста образовательных учреждений пострадали при взрыве в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Колонию в Орловской области проверят после видео с банкетом для заключенных

Что произошло за день: суббота, 1 июня

Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Гендиректор "Кристалла" незадолго до взрывов был отстранен от работы

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Почти 80 человек обратились за помощью после взрывов на заводе Дзержинска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');