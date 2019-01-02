Пепел камчатского вулкана Шивелуч угрожает авиаполетам

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Шлейф из газа и пара с примесью пепла протянулся на 85 км к юго-востоку от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч, сообщает в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

По данным KVERT, этот шлейф распространяется на высоте до 4,5 км над уровнем моря.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

"В любой момент вулкан может выбросить столб пепла высотой до 15 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Зарегистрированных тургрупп возле Шивелуча нет.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.