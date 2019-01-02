В России отменен налог на движимое имущество организаций

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движимое имущество с 2019 года выводится из базы налога на имущество организаций в России.

Теперь объектом налогообложения для российских организаций признается только недвижимое имущество.

Проблема налогообложения движимого имущества стоит уже давно, так как затрагивает интересы и субъектов РФ, и бизнеса. С одной стороны, этот налог является доходным источником региональных бюджетов, с другой стороны, как неоднократно высказывался первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, он сложен для бизнеса и дестимулирует инвестиции.

Организации ранее уже были освобождены федеральным решением от уплаты налога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Однако в Налоговом кодексе предусматривался возврат с 2018 года права региональных властей самостоятельно принимать решение, освобождать ли организации от налога на движимое имущество или нет. Так как бизнес полагал, что после получения этого права регионы введут полные ставки налога, он просил власти продлить федеральную "заморозку" такого права. В результате в 2017 году были подготовлены поправки, продлевающие ее еще на год. Но тут уже возмутились регионы. В результате появилось компромиссное решение - дата возвращения регионам права решать, давать ли организациям льготу по этому налогу и какую, осталась прежней - 1 января 2018 года, однако предельная ставка была снижена с 2,2% до 1,1%.

Минфин оценивал общий объем поступлений от этого налога в 2018 году в 58 млрд рублей. Оценка сделана с учетом того, что 25 субъектов РФ или вообще не ввели налог, или приняли отдельные решения по льготам, например, установив преференции для высокоэффективного инновационного оборудования.

Однако несмотря на это, уже в июне 2018 года Силуанов заявил о намерении правительства все же отменить налог на движимое имущество как обременительный для бизнеса. Был подготовлен и принят соответствующий закон, 4 августа его подписал президент РФ.

Для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие в связи с этим доходы, которые оценивались на 2019 год Минфином в 183 млрд рублей, норматив перечислений от акцизов на крепкий алкоголь в регионы РФ повышен с 50% до 80%, что даст регионам в 2019 году дополнительно 56 млрд рублей. Финансовое обеспечение лечения наиболее дорогих орфанных заболеваний с 2019 года переносится с регионального уровня на федеральный. Также субъектам РФ предоставлены дотации на сбалансированность бюджетов регионов на 93 млрд рублей.