Путин и Макрон поздравили друг друга с Новым годом и обсудили Украину и Сирию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле", - говорится в сообщении.

"Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - добавили в пресс-службе.

Главы государств поздравили друг друга с Новым годом.