Минобороны выделило 1,5 млрд рублей в 2018 году на продление сроков службы ядерных ракет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в 2018 году выделило как минимум 1,56 млрд рублей на продление сроков эксплуатации ядерных ракет, следует из материалов портала госзакупок.

В минувшем году на портале было размещено несколько тендеров общей суммой в 1,56 млрд рублей на выполнение работ по обеспечению "продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165".

Тендеры предполагают выполнение части работ в 2018-2020 годах.

Индексы 15П155 и 15П165 относятся к ракетным комплексам "Тополь-М" в подвижной и шахтной версиях, 15П118М - к ракетным комплексам "Воевода", 15П135 - УР-100Н.