Жертвами автоаварии в Свердловской области стали четверо, в том числе двое детей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Автомобильная авария в Горноуральском городском округе Свердловской области унесла жизни четырех человек, в том числе двух шестимесячных младенцев, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

ДТП произошло в районе 48 километра автодороги Николо-Павловское - Алапаевск вблизи деревни Беляковка в 18:50 мск.

"По предварительным данным, водитель грузовика-лесовоза допустил на затяжном повороте занос прицепа, в результате двигавшийся навстречу ВАЗ 2112 на большой скорости ударился о его заднее колесо. Удар был настолько сильным, что у лесовоза вырвало мост, а вслед за ВАЗом столкнулись "Ниссан" и "Киа Рио"", - сообщил В.Горелых.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗа, его двое шестимесячных сыновей и теща водителя. Его супруга получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу.

По словам В.Горелых, у водителя фуры признаки алкогольного опьянения отсутствовали, кровь взяли на анализ.

Он добавил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД и МЧС. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.