Двое взрослых и младенец погибли в автомобильной аварии в Туве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и легковой машины в Улуг-Хемском районе (республика Тува) унесло жизни водителя и двух пассажиров автомобиля ВАЗ, в том числе трехмесячного ребенка, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на автодороге Р-257 "Енисей - село Торгалыг", когда водитель легкового автомобиля врезался в грузовик.

"Установлено, что 55-летний водитель автомашины "ВАЗ-21140" допустил наезд на стоящее транспортное средство марки "ГАЗ-3307". В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового транспортного средства: 56-летняя женщина и трехмесячный ребенок, скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений", - говорится в релизе.

По предварительной информации, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.