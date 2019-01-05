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Почти 12 тыс. жителей Волгоградской области остались без света из-за непогоды

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мокрый снег с дождем и ветром в Волгоградской области привел к авариям на электросетях и массовым отключениям потребителей, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"5 января с 9:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго")", - говорится в сообщении.

По данным на 10:00, без электроснабжения остались около 11, 7 тыс. человек, отметили в центре.

По информации пресс-службы ПАО "МРСК Юга", энергетики в Волгоградской области из-за непогоды перешли на особый режим работы.

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Теги: Волгоградская область
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