В Волгоградской области восстановили подачу электричества после снегопада

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Подача электричества, нарушенная из-за непогоды, возобновлена во всех населенных пунктах Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в воскресенье.

"Перебои с электроснабжением были зафиксированы в более чем 40 населенных пунктах Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов. В настоящий момент подача энергоресурса восстановлена во всех муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мокрый снег с дождем и ветром 5 января в Волгоградской области привел к авариям на электросетях и массовым отключениям потребителей. Без электроснабжения остались 11,7 тыс. человек.