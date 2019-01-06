Песков сообщил, что точная дата встречи Путина и Эрдогана пока не определена

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о скорой встрече, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Лидеры условились, что встреча скоро будет", - сказал он "Интерфаксу".

"Но точная дата пока не определена", - добавил Песков.

Ранее Анатолийское агентство новостей сообщило, что Эрдоган намерен посетить Россию в январе. По его данным, в повестке дня переговоров, в частности, значится тема контракта на закупку ЗРК С-400.