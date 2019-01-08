В России

Путин рассказал, как получил звание лейтенанта

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что ему было присвоено звание лейтенанта как артиллеристу.

"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией", - сказал Путин в ходе разговора с почетным строителем России Владимиром Бендетом в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в понедельник.

Соответствующая видеозапись приводится на сайте Кремля.

Президент в понедельник прибыл в Петропавловскую крепость на народные гуляния и выстрелил из пушки вместе с Бендетом, которому 7 января исполнилось 85 лет.

В ночь на 7 января Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

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Теги: Владимир Путин
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