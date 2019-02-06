Песков заявил, что Путин уже оставил след в истории человечества

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было бы глупостью и кокетством рассуждать о том, надоела ли ему его работа.

"Глупо было бы уйти. В моем случае - это рядом с Путиным. Он необычный, уникальный президент. Который уже оставил след в истории - даже не России, человечества", - сказал Песков на форуме "МедиаДень", который организован ИД "Коммерсант".

Цитата Пескова приводится в инстаграмме Академии журналистики "Коммерсанта".

"Говорить о том, что надоело, - кокетство. Если надоело, то надо просто уходить", - говорится в цитате Пескова.

В декабре прошлого года после ежегодной большой пресс-конференции Путин рассказал, что никогда не мечтал стать президентом, но ни разу не пожалел о том, что занял эту должность.

"Я никогда не мечтал стать президентом. У меня не было такой мечты. И намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России. (...) Так получилось", - сказал Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой, отметив, что занял этот пост в результате выборов.

Он отрицательно ответил на вопрос, пожалел ли он когда-нибудь об этом. "Нет", - сказал Путин.

Он рассказал, что в разное время хотел заниматься разными профессиями. "Одно время хотел быть летчиком. Потом - просто военным. Потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки", - перечислил Путин.

Желание стать разведчиком, по его словам, было основано на книгах и фильмах об этой профессии. "Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны", - пояснил президент.