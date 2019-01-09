Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2019 году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в "майские" указы президента 2012 года. Об этом глава Минтруда рассказал в интервью "Российской газете".

По его словам, с 1 октября на 4,3% будут проиндексированы зарплаты бюджетников, о которых не шла речь в майских указах Путина.



"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", — сказал Топилин. По его словам, из бюджета для регионов выделят дополнительные 100 млн рублей на эти цели.



"Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", - сказал министр. Однако он не уточнил конкретные сроки. По его словам, все зависит от ситуации в конкретном регионе, и у каждого региона своя схема повышения.



"Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", - подчеркнул Топилин.

Глава Минтруда также добавил, что в 2019 году ожидается более медленный рост реальных зарплат россиян в сравнении с 2018 годом. "По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше", - заявил Топилин.