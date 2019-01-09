Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни "Усадьба Дивноморское"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Усадьба Дивноморское", входившая в группу "Абрау-Дюрсо", сменила владельца. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 28 декабря 2018 года 100% долей ООО "Лазурная ягода" (этой компании принадлежат активы "Усадьбы Дивноморское") перешли к некоммерческому партнерству "Развитие аграрных инициатив" (НП РАИ).

НП РАИ было основано в 2016 году, его владельцы - Геннадий Тимченко и Владимир Колбин.

О сделке написали "Ведомости" и "Коммерсантъ". Президент винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел Титов подтвердил "Ведомостям" смену собственника "Усадьбы Дивноморское", но имя нового владельца и условия сделки не раскрыл. Источник издания подтвердил, что владельцами актива стали Тимченко и Колбин.

Об интересе Тимченко к виноделию стало известно в конце 2015 года, когда он создал ООО "Кариньян", пишет "Коммерсантъ". Тогда же эта компания участвовала в торгах по приобретению 100% государственного ООО "Абрау-Дюрсо". Победителем торгов стала группа компаний "Абрау-Дюрсо". В апреле 2017 года ООО "Кариньян" приняло решение о собственной ликвидации.

Колбин - учредитель АО "Дивноморье", созданного в 2017 году. В качестве основной отраслевой принадлежности компании указано выращивание винограда. "Ведомости" отмечают, что фамилия, имя и отчество бизнесмена такие же, как у сына петербургского бизнесмена Петра Колбина. Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил изданию, что партнером Тимченко по "Усадьбе Дивноморское" стал именно Колбин-младший.

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Лазурная ягода" в 2017 году составила 163,9 млн рублей, чистая прибыль - 17,1 млн рублей.

Группа "Абрау-Дюрсо", принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вышла на рынок тихих вин в 2013 году, начав производство под брендом "Усадьба Дивноморское".