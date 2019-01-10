Режим ЧС введен в одном из районов Хабаровского края после обвала скалы в реку Бурея

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где образовался затор из скального грунта в русле реки Бурея, сообщил агентству "Интерфакс" глава района Алексей Маслов.

"Режим введен в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в связи с поднятием уровня воды в районе поселка Чекунда. С начала января уровень воды в реке поднялся на 10 см. Страшно не насколько он поднялся, а насколько не опустился, как должно быть в это время года. В этот период он должен быть на 3,6 метра ниже. Резкого подъема зимой мы и не ожидаем", - сообщил Маслов.

В декабре гидроэнергетики заметили, что при сработке водохранилища в 800 кубометров в секунду его уровень падает на величину, которая не соотносилась с объемами расходов воды.

Позднее стало известно, что предположительно 9-10 декабря прошлого года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области (ближайший населенный пункт к Бурейской ГЭС) и в примерно в 70 км от села Чекунда произошел сход скальной породы в реку Бурея.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли.