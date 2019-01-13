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Военно-транспортная авиация доставит оборудование для ликвидации обвала на реке Бурея

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Началась доставка воздушным путем в Хабаровский край инженерного оборудования для ликвидации последствий обвала породы близ Бурейского водохранилища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) с одного из аэродромов центрального региона России организована доставка на аэродромы Восточного военного округа инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов для проведения специалистами инженерных войск работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища Хабаровского края", - говорится в сообщении департамента, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

По информации Минобороны, всего будет задействовано пять самолетов ВТА: четыре Ил-76 и один Ан-124 "Руслан", которые доставят более 175 тонн груза на аэродромы в Хабаровский край. На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом.

Как сообщалось, предположительно 9-10 декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области (ближайший населенный пункт к Бурейской ГЭС) и примерно в 70 км от села Чекунда произошел сход скальной породы в реку Бурея.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли. Русло перекрыто практически полностью. Весной с началом таяния снега это может привести к подтоплению отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за обвала скалы действует режим ЧС.

По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

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Теги: Хабаровский край, Россия

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