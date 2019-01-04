ГИБДД пообещала в праздники жестко контролировать трезвость водителей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - ГИБДД будет жестко наказывать нетрезвых водителей в праздники, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Госавтоинспекции России.

"Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг. "Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что пристальное внимание к проблеме нетрезвого вождения со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности - за 11 месяцев 2018 года на российских дорогах было зафиксировано 14,3 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 6,5% ниже по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.