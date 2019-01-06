В первые дни 2019 года в России возросло число ДТП с пострадавшими детьми

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ГИБДД России заявило об увеличении в первые дни нового года числа аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

"В первые дни нового года на дорогах страны возросло количество автоаварий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Подавляющее большинство погибших и пострадавших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств", - сообщили "Интерфаксу" в инспекции.

Виновниками ДТП стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие, отметили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у родителей или старших родственников.