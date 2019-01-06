Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиВ миреПатриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
В России

В первые дни 2019 года в России возросло число ДТП с пострадавшими детьми

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ГИБДД России заявило об увеличении в первые дни нового года числа аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

"В первые дни нового года на дорогах страны возросло количество автоаварий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Подавляющее большинство погибших и пострадавших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств", - сообщили "Интерфаксу" в инспекции.

Виновниками ДТП стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие, отметили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у родителей или старших родственников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, ГИБДД

Новости по теме

В России
ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГомФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Как отметил замглавы ведомства, "никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет"Подробнее
 Два подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снести
Как отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области, это седьмой и восьмой подъезды, на время демонтажа жителей пятого и шестого подъездов отселятПодробнее
 Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в МагнитогорскеМедведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске
По его словам, на эти цели из резервного фонда правительства выделят 65 млн рублейПодробнее
 В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военныхВ России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных
По данным источника "Интерфакса", он должен сменить основной пистолет российской армии этого калибра - МакароваПодробнее
У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады
Ранее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и ВеликобританииПодробнее
 Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
Как отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажкеПодробнее
 Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение
Как рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублейПодробнее
 Задержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
По данным британских СМИ, у обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана, двойное гражданствоПодробнее
 Опознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеОпознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке, по последним данным, погибли 39 человекПодробнее
 Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной
По словам защитника гражданина США, задержанного за шпионаж, его обеспечили переводчиком, пообещали помочь с вещамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиВ миреПатриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви УкраиныВ миреАнкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу PatriotВ РоссииФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГомСпортСборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

В Волгоградской области восстановили подачу электричества после снегопада

Болтон назвал условия для полного вывода войск США из Сирии

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиКоманда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке Подробнее

В Москве пройдет мировая премьера нового спектакля театра-цирка "7 пальцев"

Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Брисбене

Поражение россиянину в решающем матче соревнования нанес японец Нисикори Подробнее

Экс-главу Оренбурга перевели под домашний арест

В Афганистане погибли около 30 человек из-за обрушения шахты

В первые дни 2019 года в России возросло число ДТП с пострадавшими детьми

В Уфе задержали гражданина Нигерии по подозрению в изнасиловании и разбое

На Ставрополье в автоаварии пострадали десять человек

Песков сообщил, что точная дата встречи Путина и Эрдогана пока не определена

Британские владения смогут чеканить фунтовую монету с собственным дизайном реверса

Аграрный локомотив на запасных путях стагнации

Аграрный локомотив на запасных путях стагнацииИтоги года в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');