Таксист из Хакасии предстанет перед судом за серию убийств и изнасилований

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в четырех убийствах и серии изнасилований житель Абакана, работавший таксистом, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК России в четверг.

Следствие предполагает, что с 2013 по 2017 годы 32-летний обвиняемый, работая таксистом, убил четырех женщин.

"Всего им совершено 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе четыре убийства женщин, сопряженные с изнасилованием. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В ходе расследования были допрошены потерпевшие, более 80 свидетелей, проведено 18 судебных экспертиз. Также были найдены автомобили, которые использовались мужчиной для совершений преступлений, материалы уголовного дела составили 22 тома.

Мужчине предъявлены обвинение по восьми статьям УК.

По версии следствия, в апреле 2013 года злоумышленник после изнасилования попытался убить 19-летнюю девушку, но ей удалось убежать. В марте 2014 года он попытался изнасиловать 28-летнюю девушку, но та сумела отбиться. В июне 2015 года преступник убил 27-летнюю девушку, останки которой были найдены спустя два года.

Через месяц обвиняемый совершил в отношении 28-летней беременной женщины насильственные действия сексуального характера, еще одно аналогичное преступление он совершил в марте 2016 года. В сентябре 2017 года злоумышленник убил и изнасиловал 24-летнюю девушку, спрятав тело в соседнем регионе, забросав сухой травой, при этом сняв с нее ювелирные украшения.