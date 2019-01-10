Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток "Нового величия"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Защитники девушек просили суд отменить решение Дорогомиловского суда, а также избрать в их отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также адвокаты просили разрешить девушкам продолжить обучение.

По словам адвоката Павликовой Ольги Карловой, ее подзащитная планирует сдать ЕГЭ, а для этого ей необходимо заниматься с репетиторами. Дубовик также планирует продолжить обучение в институте.

Адвокат Павликовой Николай Фомин заявил в суде, что большая часть всех экспертиз уже завершена. Он отметил, что первая лингвистическая экспертиза листовок и устава "Нового величия" не выявила экстремистских высказываний.

Защитник Дубовик Максим Пашков поддержал адвоката, отметив, что экспертиза была готова в начале октября, то есть до рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста. "Следствие мотивировало необходимость продления домашнего ареста проведением экспертиз. Первая экспертиза была готова третьего октября. Фактически суд был введен в заблуждение. Экспертиза была готова, только результаты следствие не устраивали. Она показала, что никаких экстремистских высказываний ни в одном из представленных материалах не было", - сказал адвокат.

Фомин также отметил, что следователь ознакомил обвиняемых и защитников с результатами экспертиз только после повторной лингвистической экспертизы. "Следователь получает заключение повторное экспертизы, и только после этого знакомит защиту со всеми экспертизами. Это подтасовка определенных фактов и желание получить любыми методами желаемый результат", - сказал он.

По словам Карловой, в данной экспертизе были выявлены две фразы, "якобы попадающие, по мнению следствия, под статью "создание экстремистского общества".

Прокурор в свою очередь возражала против отмены решения суда первой инстанции. "В настоящее время обвиняемые не лишены возможности получать медицинскую помощь. Полагаю, что оснований для отмены решения в настоящее время не имеется. Прошу оставить постановление Дорогомилоского суда без изменения", - добавила прокурор.

Дело "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест. В декабре Дорогомиловский суд по ходатайству следствия продлил домашний арест девушек до 16 марта.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).